Сирия, 28 сентября. Подкрепление турецкой армии прибыло в Хаму. В Дейр-эз-Зоре ИГ1* обстреляло из миномета блокпост САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: проводят воздушную разведку на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия радикалов на юге Идлиба близ города Маарет-Хурма, по неподтвержденным данным отразили нападение боевиков ИГИЛ1 на блокпост в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: подозревает в нападении на курдских боевиков в Ракке, совершило нападение на военных правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

Сирия: направили конвой подкрепления в Хаму в район наблюдательного пункта Шир-Магар.

Курды: провели в Ракке рейд в лагере для беженцев, потеряли трех боевиков в результате нападения неизвестных.

Провинция Дейр-эз-Зор

По неподтвержденным данным боевики «Исламского государства» совершили нападение на пункт сирийской армии в районе сирийско-иранской границы в районе города Меядин. Как сообщает портал Step News, боевики обстреляли позиции правительственных и союзных сил из миномета, затем применили пулеметы. Всего, по данным портала, пострадало по меньшей мере 12 военнослужащих сирийской армии, которые были доставлены в больницу в Меядине. Военные подкрепления САА прибыли из близлежащих районов на место нападения, но боевики ИГИЛ успели скрыться в пустыне.

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, Иран готов открыть погранпереход «Аль-Каим» в приграничном городе Абу-Кемаль. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что в понедельник 30 сентября крупный контроль-пропускной пункт «Аль-Каим» будет открыт для транспортного сообщения. Долгое время он был закрыт, в связи с тем, что расположен в иракской провинции Анбар, которая являлась до 2017 оплотом для террористов «Исламского государства». Всего существует три погранперехода, которые связывает Сирию и Ирак. Два других - «Ат-Танф» и «Аль-Яруб» расположены в зонах контроля боевиков «Демократических сил Сирии» и международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по опорным пунктам джихадистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Тремала и у города Маарет-Хурма на юге провинции Идлиб. ВВС Сирии совершили повторный вылет в районы контроля радикалов для поиска укреплений боевиков, о чем сообщает медиаресурс Step News.

Поступила новая информация о взрыве, который прогремел в поселке Аль-Канайя сегодня утром. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), самодельное взрывное устройство было установлено рядом с жилым домом. Раненный при детонации бомбы ребенок доставлен в больницу. Взрыв нанес материальный ущерб строению. Источник также сообщил о нападении неизвестных накануне в районе города Найраб, где неизвестные подбросили ручную гранату в гражданский автомобиль. Взрыв не причинил вреда местным жителям.

Провинция Ракка

Два боевика «Демократических сил Сирии» были серьезно ранены в результате обстрела неизвестных радикалов в районе города Аль-Гарния в северо-западной части провинции. Нападавшие также подбросили им в автомобиль ручную гранату, о чем сообщает новостное агентство Al Nour. По данным местного корреспондента агентства, в поселке Аль-Таяр к западу от города Ракка было обнаружено тело курдского боевика с огнестрельными ранениями. Ответственность за нападения курдские боевики возлагают на действующие в провинции «спящие ячейки» ИГИЛ.

Twitter-канал Euphrates Post передает, что курдские отряды совершили рейд в лагере для беженцев в городе Айн-Исса, где в результате арестовали после допроса двух человек. Их подозревают в убийстве боевика SDF из числа охраны лагеря.

Провинция Хама

Медиаресурс Ugarit Post сообщил, что в поселке Суха возле города Акербат молодой человек подорвался на фугасной мине, оставшейся после боевых действий в провинции. Как сообщает источник, восемнадцатилетний Ахмед Хассан приехал в поселок в гости к родственнику. Рядом с его домом он и нашел взрывное устройство. Источник сообщает, что в районе уже пострадало несколько человек ранее – люди подрываются на минах, брошенных радикалами при отступлении из провинции.

Днем турецкий конвой прибыл к наблюдательному пункту в деревне Шир-Магар в северо-западной части Хамы, о чем сообщает новостной портал Al Nour.

1 Организация запрещена на территории РФ.