Десятки туристов стали заложниками в Тунисе из-за банкротства Thomas Cook

Тунис, 28 сентября. Десятки клиентов туристической фирмы Thomas Cook стали заложниками в Тунисе. Отельеры заставили туристов повторно заплатить за отдых за возможность покинуть страну.

Сотрудники отеля Les Orangers в тунисском Хаммамете потребовали с туристов по 2,5 тысячи фунтов (более 3 тысяч долларов) за то, чтобы их отпустили в аэропорт. Вместо того, чтобы решать проблемы с туристической компанией, отельеры удерживают туристов в заложниках.

«Сегодня вечером мы узнали, что из-за трудностей и возможного банкротства Thomas Cook гостям выставляют счета за проживание. Туристам, которые должны вылететь сегодня вечером домой, не разрешается уезжать до тех пор, пока они не заплатят снова», — сообщил турист из Британии Дэвид Астбери в Facebook.

Британец рассказал, что автобусы не пускают к отелю. Гости, которые отказываются или не могут снова заплатить за отпуск, содержатся в качестве заложников.

Ранее сообщалось, что одна из старейших туристических фирм в мире Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о старте процедуры ликвидации. В пресс-службе компании сообщили, что, невзирая на огромное количество попыток, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами.