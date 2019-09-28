Главные новости, 28 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 28 сентября.

Мария Захарова показала фото очереди из желающих пообщаться с главой МИД РФ после его выступления на ГА ООН. После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь.

Зарубежные политики оценили вероятность переноса штаб-квартиры ООН после «визового скандала» на Генассамблее. Западные политики оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН.

Федеральное агентство новостей разоблачило фейк американского издания Bloomberg о нахождении русских в Ливии. Провал ЦРУ — ФАН разоблачил фейк о русских в Ливии.

Смерть худрука театра «Ленком» Марка Захарова стала трагедией для всего театрального мира РФ, заявил актер Александр Лазарев. Лазарев заявил, что смерть Захарова стала трагедией для всего театрального мира.

Героем шоу «Холостяк» вместо Гуфа станет «эталон образа настоящего успешного мужчины». Продюсеры «Холостяка» опровергли информацию об участии рэпера Гуфа в шоу.

Возобновление полетов между РФ и Грузией зависит от Тбилиси, РФ ответила о причастности к скандалу разговора Трампа и Зеленского, российские самолеты прибыли в Венесуэлу, а в Совфеде РФ прокомментировали заявление Михаила Саакашвили. Лавров сообщил, когда возобновят полеты между РФ и Грузией. События дня. ФАН-ТВ.

Политолог Армен Гаспарян убежден, что фотографии Анастасии Заворотнюк из клиники так или иначе появятся в СМИ. Политолог назвал падальщиками тех, кто купит снимки Заворотнюк из клиники.

Экс-супруг Поклонской призвал не «размусоливать» тему домашнего насилия и не выставлять россиян агрессивными и неадекватными. Бывший муж Поклонской рассказал о домашнем насилии со стороны женщин .

Об этом официально заявили в российском консульстве в Южной Корее. В консульстве РФ рассказали о состоянии россиян со взорвавшегося в Южной Корее танкера.

Геннадий Малахов заявил, что развитие опухоли Заворотнюк могли спровоцировать роды и беременность. Геннадий Малахов назвал возможные причины тяжелой болезни Заворотнюк.