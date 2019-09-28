ФАН разъясняет: либеральные СМИ защищают не свободу слова, а рупор западной пропаганды

Либеральные издания решили вступиться за коллег из Deutsche Welle после появления информации о том, что эту телерадиокомпанию могут признать иноагентом и лишить аккредитации в России. Особенно активно проявило себя «Радио Свобода», в Классификаторе СМИ значащееся как антироссийское.

Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Джейми Флай назвал происходящее «атакой российских властей на коллег из зарубежных СМИ» и заявил, что право российских граждан на доступ к независимым источникам информации «поставлено под угрозу».

Однако здесь речь идет о явном нарушении российского законодательства. На официальной странице в Twitter телерадиокомпании Deutsche Welle во время несанкционированных митингов в Москве была опубликована запись с конкретным призывом: «Москва, выходи!». Как мы писали ранее, по заключению лингвистов, это ничто иное, как «побуждение, осуществляемое в явной форме — с помощью прямой адресации и использования глагола в повелительном наклонении от лица авторов сообщения». Таким образом, иностранное издание DW осуществило прямую попытку повлиять на ситуацию в стране, призвав народ участвовать в незаконной акции протеста против властей РФ.

Кроме того, «Радио Свобода» явно лукавит в том, что его волнует свобода слова и право граждан на доступ к независимым источникам информации. Почему-то Джейми Флай никак не отреагировал, когда телеканал RT признали иноагентом в США, а Союз журналистов Германии призывал власти ФРГ не выдавать лицензию на вещание RT Deutsch. Но тут нужно понимать, что издание Deutsche Welle действительно нарушило российское законодательство, а санкции против RT на Западе было решено принять без каких-либо на то причин.

Таким образом, либеральные СМИ явно лукавят, говоря об «атаке российских властей на свободу слова» — они просто защищают один из рупоров западной пропаганды, при этом игнорируя реальные притеснения свободы прессы на Западе.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» был создан после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.