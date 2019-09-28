Эксперт прокомментировал догадку китайцев об упомянутом Шойгу «убийце авианосцев» США

Китайские журналисты предположили, что министр обороны России Сергей Шойгу, говоря в недавнем интервью о противодействии американским авианосцам, имел в виду противокорабельную крылатую ракету П-700 комплекса «Гранит». Это предположение прокомментировал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Как отмечает китайский портал Sohu, за несколько дней до интервью Шойгу атомная подводная лодка К-186 «Омск» проекта 949А «Антей» выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700 «Гранит», которая «точно поразила морскую цель на расстоянии 350 километров».

«Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?» — задались вопросом китайцы.

На него ответил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Отчасти китайцы правы. Но комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был на вооружении ВМФ СССР. В частности, им были вооружены наши тяжелые атомные ракетные крейсера проекта «Орлан» — «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», который сейчас находится на модернизации и будет вооружен новым оружием, и еще два корабля, которые сейчас находятся в резерве. Также этими ракетами были вооружены подводные лодки. В частности, «Курск». На Западе именно эти лодки прозвали «убийцами авианосцев»», — заметил военный эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам Дандыкина, ракеты П-700 — сверхзвуковые, огромной мощности. Их дальность в сотни километров и способность маневрировать при подходе к цели по сей день представляют огромную угрозу для авианосной группы США.