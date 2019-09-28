Донбасс сегодня: ВСУ продают на запчасти американские РЛС, морпехи массово дезертируют

Донбасс, 28 сентября. Киев продолжает разрушать дома мирных жителей ДНР и ЛНР, за неделю без крыши над головой остались три десятка семей. Предприимчивые украинские вояки продают дорогостоящее американское оборудование на запчасти. Морская пехота ВСУ разбегается с передовой, сменщики морпехов воевать за них не хотят. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины совершили 27 обстрелов населенных пунктов республик, 8 в Луганской и 19 в Донецкой Народной Республике. По данным представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, под артиллерийским и минометным огнем находилось 15 населенных пунктов.

Традиционно при обстрелах применялись минометы и гранатометы. Также использовались пулеметы и противотанковые комплексы. В субботу утром в Докучаевске обстрелом украинских подразделений повреждена квартира в многоэтажном доме – разбиты окна, разрушена мебель и вся внутренняя обстановка жилого помещения.

В Народной милиции ДНР подсчитали, что за минувшие 7 дней Объединенные силы Украины на территории ДНР ранили одну мирную жительницу и повредили или частично разрушили 28 жилых домов. Материалы в отношении комбригов, отдававших приказы своим подчиненным на обстрелы мирных городов и сел, переданы в Генеральную прокуратуру.

Украинские военные продают комплектующие с американских РЛС

США в рамках военного сотрудничества с украинским государством в течение последних четырех лет поставляли в подразделения ВСУ, среди прочего, радиолокационные системы контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения, тепловизоры и прочий военный инвентарь. Но как выясняется, «защитники» Украины умудрялись продавать американскую помощь, причем сбывают военнослужащие не только «ночники» и мелкие приборы наблюдения, но и станции РЛС.

Как сообщил военный спикер ДНР полковник Эдуард Басурин, военнослужащие из 43-й артиллерийской бригады разукомплектовали 4 комплекса АN/TRQ-37 с целью продажи деталей. В результате все радиолокационные станции выведены из строя. Командование бригады отписалось в штаб ООС, что не имеет возможности для технического восстановления комплексов, сославшись при этом на «заводской брак» американской техники.

Но для проведения экспертизы в подразделения бригады прибыли американские специалисты, которые и обнаружили, что РЛС были просто разобраны на запчасти. Элементная база комплексов содержит сплавы драгоценных металлов, за которые можно получить солидные суммы на рынке оружия и запчастей к нему.

«Элита» ВСУ массово дезертирует

Полковник Басурин также рассказал о 23 случаях дезертирства военнослужащих ВС Украины в Донецкой области за минувшую неделю. Лидерство принадлежит личному составу 35-й бригады морской пехоты, где сбежали 7 человек. Всего в розыске находятся около 40 военнослужащих бригады. В 53-й механизированной бригаде ВСУ пропали 6 военных.

Командующий Объединенными силами приказал провести инвентаризацию в 35-й бригаде, чтобы подготовить ее к досрочному отбытию из зоны конфликта. На смену ей должна прийти 128-я горно-штурмовая бригада, в которой также не хватает желающих воевать – контрактники массово увольняются. Оставшимися от 35-й бригады рядовыми будет доукомплектована 128-я бригада.