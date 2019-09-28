Африканский союз обеспокоен сложной ситуацией в Ливии

Нью-Йорк, 28 сентября. Совет мира и безопасности (СМБ) Африканского союза (АС) выразил обеспокоенность в связи со сложностью ситуации в Ливии. Об этом сообщается в коммюнике, обнародованном по итогам заседания СМБ АС, прошедшего на полях 74-й Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Совет мира и безопасности АС отметил необходимость «найти прочное политическое урегулирование ливийского кризиса, чтобы обеспечить ливийцам условия для достойной жизни и примирения».

В документе отмечена важность «тесного взаимодействия председателя комиссии АС с ООН, чтобы обеспечить эффективное участие Африканского союза в урегулировании ливийского конфликта».

Вопрос урегулирования ливийского конфликта неоднократно поднимался в рамках ГА ООН.

МИД России Сергей Лавров отметил, что из-за конфликта Ливия стала одним из плацдармов для международного терроризма, и ситуация в стране угрожает безопасности стран Южной Европы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что иностранное вмешательство в дела Ливии является фактором, усугубляющим кризис в республике.

Конфликт в Ливии начался в 2011 году, когда поддерживаемые США повстанцы свергли и убили лидера страны Муаммара Каддафи.

На данный момент в стране действует двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и маршала Халифы Хафтара, а запад — под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Вооруженные формирования ПНС, в свою очередь, объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».