Киев, 28 сентября. Запад отказался от поддержки Украины и перешел на сторону России, Москва усилила свои позиции во всем мире, заявил директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», — заявил дипломат.

По словам Перепелицы, Россия заполнила вакуум, который остался после США. Вашингтон стремительно теряет свои позиции во всем мире: США ослабили свое влияние на постсоветском пространстве и потеряли самый важный регион – Ближний Восток. Россия потеснила США и теперь является ключевым игроком на континенте.

Кроме того, эксперт отметил, что Москва продвинулась уже к самому американскому континенту, в «подбрюшье» США – Центральную Америку. Президент США Дональд Трамп вынужден смириться с влиянием России, которая завладела стратегической позицией в Центральной Америке.

Также Перепелица обратил внимание и на политику европейских лидеров. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хочет дружить с Россией. Макрон призвал вернуть Россию в европейское сообщество, дружить с Москвой, а не враждовать, и снять все санкции, которые мешают выстраивать тесные отношения.

«То есть, Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», – подытожил украинский эксперт.

Ранее о неэффективности антироссийских санкций заявили и в Киеве. Украинские политологи и экономисты представили объемный доклад под названием «Санкции против России: перспективы, успехи и недостатки международного санкционного режима». Главный вывод исследования — санкционные усилия Запада поначалу нанесли ущерб, но за пять лет РФ сумела к ним прекрасно приспособиться и даже обратить в свою пользу.

В Киеве призвали срочно расширить санкции против России, однако в Европе идею Киева не разделяют. Ранее представители нескольких фракций немецкого парламента высказались за постепенное ослабление санкций против России. ФРГ должна поддержать линию французского президента Эммануэля Макрона на сближение с Россией, уверены в Берлине.