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Фельдшер из Воронежа извинилась за жуткие фото пациентов в Instagram

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Фельдшер из Воронежа извинилась за жуткие фото пациентов в Instagram

Воронеж, 28 сентября. Фельдшер скорой помощи из Воронежской больницы извинилась за публикацию жутких фотографий с окровавленными пациентами в Instagram.

Женщина делилась с подписчиками в Instagram снимками пациентов с тяжелыми травмами. Фотографии женщина сопровождала издевательскими замечаниями и комментариями о том, как она не любит свою работу. После того, как снимки разлетелись по Сети, на женщину обрушился шквал возмущений, действия фельдшера сочли неэтичными.

После того, как публикации попали в СМИ, женщина решила извиниться за обнародование снимков пациентов. Она записала видео, в котором призналась, что любит свою работу и дорожит ей.

«В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram», — заявила женщина в видео.

Фельдшер принесла извинения всем пользователям, которые могли видеть кадры. В департаменте здравоохранения Воронежской области раскритиковали действия работника скорой помощи и пообещали привлечь ее к ответственности.

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