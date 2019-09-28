Глава РЭО рассказал о культуре обращения с отходами

Москва, 28 сентября. Российский экологический оператор (РЭО) помогает провести мусорную реформу и формирует у населения культуру обращения с отходами, заявил гендиректор компании Денис Буцаев.

Смысл мусорной реформы заключается в новых подходах к переработке мусора. Важно не захоронить отходы, а переработать их.

«Культура обращения с отходами — это как раз правильное отношение к тому, что у вас образовывается в виде отходов», — пояснил Буцаев в эфире радио «Комсомольская правда».

Россияне должны с пониманием относиться к вопросу переработки отходов и сокращать объем мусора. Культурные люди ведут раздельный сбор мусора и заботятся об экологии. Буцаев предложил отказаться от одноразовой посуды в пользу многоразовой.

Это облегчит задачу с мусором, отходы не должны влиять на экологию региона, передает «360». Глава РЭО добавил, что вся работа по обращению с отходами должна вестись прозрачно. Это также касается вопросов тарифной политики.

Ранее замглавы РЭО Вячеслав Духин рассказал, как Московская область справляется с реализацией мусорной реформы.