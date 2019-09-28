Американский авианосец «Рональд Рейган» попал в ловушку КНР в Южно-Китайском море

Пекин, 28 сентября. Авианосец ВМС США «Рональд Рейган» попал в ловушку КНР в Южно-Китайском море на пути следования в Манилу (Филиппины). Об этом сообщают китайские СМИ.

Отмечается, что судно двигалось без эскортного сопровождения, и китайская сторона расценила это как «невежество» и «неоправданную гордость».

Журналисты КНР опубликовали снимок со спутника, который подтверждает, что авианосец США находился в море один, и показывает, что к нему подходят пять китайских судов.

«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. У него нет собственного эскортного сопровождения в виде военных кораблей. Возможно, они назовут это уверенностью в своих силах, но только воспринимается это невежеством и неоправданной гордостью. В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», — сказано в одном из материалов в СМИ Китая, передает «Военное обозрение».

Теперь корабль сопровождают пять дополнительных боевых кораблей, которые принадлежат военным-морским силам КНР.

Сообщается, что авианосец был отправлен в Южно-Китайское море на фоне заявлений президента Филиппин Родриго Дутерте о готовности к совместной экономической деятельности с Китаем в районе одного из спорных архипелагов.

По словам Дутерте, его не интересует решение иностранного суда, который фактически запретил официальной Маниле вступать с Пекином в экономическую кооперацию на спорных островах.

Авианосец «Рональд Рейган» ВМС США в августе этого года был направлен в Манилу через акваторию Южно-Китайского моря с миссией доброй воли – для помощи в диалоге между странами региона, сообщает «Взгляд». По словам командующего авианосными силами Карла Томаса, американское военное присутствие нужно в Южно-Китайском море для налаживания диалога между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, Малайзией и Брунеем.