Названы дата и место прощания с Марком Захаровым

Москва, 28 сентября. Прощание с режиссером, художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым состоится 1 октября на основной сцене театра «Ленком». Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября», — сказал Варшавер.

По словам директора «Ленкома», прощание начнется в 10.00 на основной сцене театра. Затем в 14.00 процессия отправится на Новодевичье кладбище. Режиссера похоронят рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого, отметил директор театра.

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. Захаров не дожил пару недель до своего дня рождения: 86 лет ему должно было исполниться 13 октября. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.

Соболезнования близким Захарова ранее выразил актер Андрей Ургант. Артист отметил, что кончина Захарова — «большая, очень грустная потеря».