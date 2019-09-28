Москва, 28 сентября. Российский актер и бодибилдер Владимир Турчинский 28 сентября мог бы отпраздновать свое 56-летие. Актер умер в 2009 году на 47-м году жизни.

Причиной смерти актера стал инфаркт, однако до сих пор остается загадкой, что же могло спровоцировать приступ. Турчинский пропагандировал здоровый образ жизни, однако его друзья отмечают, что сам актер не отказывался от крепкого кофе, сигарет и коньяка. Кроме того, на завтрак он мог съесть десяток жареных яиц с сыром. Для поддержания формы бодибилдер принимал биологически активные добавки.

Незадолго до смерти Турчинский начал принимать гормональный препарат. Однако медики сообщили, что содержащиеся в крови актера добавки и витамины не могли привести к смерти. Друг Турчинского назвал причину загадочной смерти актера. Он рассказал, что Турчинский работал на износ, ради съемок в кино он мог быстро набирать и сбрасывать вес.

«Он так увлекся, что сбросил 28 килограммов. О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал! Он убивал себя экстремальным похудением», — рассказал друг актера.

В день смерти актер сделал плазмаферез – процедуру по очищению крови. Турчинский был убежден, что с помощью процедуры можно оздоровить тело. После плазмафереза пациент должен сутки провести в больнице. Однако график актера не позволил ему остаться под наблюдением медиков. Сердечный приступ случился ночью – оторвавшийся тромб перекрыл артерию, Турчинский умер моментально.

Ранее медики назвали продукты, продлевающие жизнь. По словам специалистов, продолжительность жизни продлевают некоторые овощи, рыба и ягоды.