Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского

45
0 Оставить комментарий

Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского

Киев, 28 сентября. Национальный союз журналистов Украины призвал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ, сообщил глава союза Сергей Томиленко.

Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому. Украинских журналистов возмутило поведение Мендель.

Позднее пресс-секретарь объяснила, что она «останавливала» журналиста, поскольку он нарушал «личное пространство» президента. Сергей Томиленко написал в Facebook, что пресс-секретарь не имеет права физически препятствовать работе коллег.

Он призвал Мендель извиниться за эту досадную ситуацию, пишет «Вечерняя Москва». Глава союза также отметил, что любая власть ищет способы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами.

Но физическое препятствование журналистам — это худшая реакция власти. Институты власти должны быть демократичны и ответственны перед гражданами, поэтому так важно строить корректные отношения со СМИ и независимыми медиа.

Украинский президент активно использует соцсети для общения с гражданами. Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал в Twitter фото с Трампом и его супругой Меланьей на встрече в США.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров