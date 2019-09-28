Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского

Киев, 28 сентября. Национальный союз журналистов Украины призвал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ, сообщил глава союза Сергей Томиленко.

Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому. Украинских журналистов возмутило поведение Мендель.

Позднее пресс-секретарь объяснила, что она «останавливала» журналиста, поскольку он нарушал «личное пространство» президента. Сергей Томиленко написал в Facebook, что пресс-секретарь не имеет права физически препятствовать работе коллег.

Он призвал Мендель извиниться за эту досадную ситуацию, пишет «Вечерняя Москва». Глава союза также отметил, что любая власть ищет способы ухода от неконтролируемых контактов с независимыми журналистами.

Но физическое препятствование журналистам — это худшая реакция власти. Институты власти должны быть демократичны и ответственны перед гражданами, поэтому так важно строить корректные отношения со СМИ и независимыми медиа.

Украинский президент активно использует соцсети для общения с гражданами. Ранее сообщалось, что Зеленский опубликовал в Twitter фото с Трампом и его супругой Меланьей на встрече в США.