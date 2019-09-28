Актриса Бочкарева отреагировала на новость о «задержании с кокаином»

Москва, 28 сентября. Актриса Наталья Бочкарева опровергла информацию о задержании с кокаином. Она считает, что кто-то хочет заработать на ее имени.

Звезда сериала «Счастливы вместе» отреагировала на скандальную новость. Она заявила, что в настоящий момент находится дома с детьми.

«Я вам скажу так — это не про меня история, я не преследую скандалы. И мне очень интересно, кто и для чего решил запустить эту историю», — сказала актриса, ее цитирует Ura.ru.

По мнению Бочкаревой, такие информационные вбросы делаются ради хайпа в медиапространстве.

Ранее СМИ сообщили, что известную актрису задержали в Москве правоохранители. Якобы при ней в присутствии понятых нашли наркотическое вещество, которое было спрятано в нижнем белье.

Также сообщалось, что у Бочкаревой прошел обыск, при котором сотрудники полиции других запрещенных веществ не нашли.

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Она прославилась после выхода ситкома «Счастливы вместе», где сыграла Дашу Букину. Позднее ее пригласили работать на украинское телевидение и играть в московском театре «Табакерка».

Сейчас 39-летняя актриса воспитывает троих детей: двух девочек и одного мальчика.