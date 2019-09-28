Москва, 28 сентября. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что президент США Дональд Трамп причастен к невыдаче виз части российской делегации на Генассамблее ООН.

Американские власти отказали в визе ряду членов российской делегации, которая планировала участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что во время личной встречи глава Госдепартамента США Майк Помпео уверял, что ни он, ни Трамп не имеют отношения к данному инциденту.

Косачев отметил, что Госдепартамент США, может быть, и непричастен к невыдаче виз российской делегации, однако другие ведомства подотчетны президенту США. При этом политик отметил, что механизм взаимодействия между институтами власти везде примерно одинаков. Косачев уверен в причастности Трампа к невыдаче виз российской делегации в ООН.

«Это тоже примерно одинаково во всех странах! Поэтому насчет Трампа, уж извините, верится с трудом», — написал Косачев в Facebook.

Сенатор напомнил, что уже идет шестой день «глубокомысленного рассмотрения» визового запроса россиян. В число тех, кому отказали в выдаче визы, попал и Косачев. По словам политика, паспорта части российской делегации по-прежнему находятся в посольстве США, никакого ответа пока не последовало.

Американские визы не получили глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и еще десять сотрудников МИД РФ.

Лавров выразил уверенность, что настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Нации. Дипломат назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки на сессию Генассамблеи ООН «хамством», которое нельзя терпеть. Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.