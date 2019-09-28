Певец Винник отказался ответить украинским журналистам на вопрос «чей Крым?»

Киев, 28 сентября. Украинский певец Олег Винник отказался отвечать на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.

Винник принял участие в российском проекте «ВСЕММИР», из-за чего попал в базу скандального украинского ресурса «Миротворец». На родине его практически приравняли к предателям из-за того, что он согласился выступить с артистами, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Журналисты «Вікна-новини» взяли интервью у Винника, в ходе которого попросили его убедить украинских фанатов, что их кумир знает, кому принадлежит Крым. Однако ответа не последовало.

Музыкант подчеркнул, что нужно стремиться к миру, а не «не искать какие-то подводные камни». Он добавил, что принадлежность Крыма на данный момент «абсолютно не важна».

«Я не буду ничего говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты кричишь – «наш Крым», а он не наш на сегодняшний день, — объяснил он свою позицию. — Ну мы имеем то, что мы имеем. Есть факт. И если конкретно быть откровенным, за Крым не умер ни один солдат».

Он также раскритиковал войну в Донбассе, отметив, что ее цели до конца ему не ясны.

«Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем все остальное, чем жизнь, судьба наших украинцев, — констатировал музыкант. — Люди погибли в этой «непонятной войне», которая называется АТО. Этому конца пока еще нет».

Позиция Винника еще больше возмутила украинцев.

«Иногда лучше петь, чем разговаривать», — прокомментировали они видео с ним.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В регионе был проведен референдум, где почти 97% проголосовавших выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».