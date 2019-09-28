Если легионеры СС — гордость Латвии, то Гитлер заслужил Нобелевскую премию мира

Маски в Латвии окончательно сброшены: легионеры двух латвийских дивизий Waffen SS, которых прежде называли насильно мобилизованными жертвами, отныне являются «героями», «гордостью латышского народа и государства», как заявил во время памятных мероприятий в честь 75-летия так называемых боев у местечка Море 27 сентября министр обороны Латвии, бывший глава МИД республики и экс-евродепутат, 53-летний Артис Пабрикс, выпускник философского факультета Латвийского университета.

В боях под местечком Море, которые продолжались с 25 сентября 1944 года несколько дней, Красной армии противостояли легионеры 19-й гренадерской латвийской дивизии Waffen SS. Это сражение, как считает гуманитарий Пабрикс, легионеры выиграли, хотя и отступили. Странная логика, хотя о какой логике может идти речь, когда героями объявляются солдаты, присягавшие лично Адольфу Гитлеру. Добровольцы из полицейских батальонов и зондер-команд, ставшие фундаментом Латышского добровольческого легиона СС в марте 1943 года. Об этом корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с председателем Латвийского антинацистского комитета Алексеем Шариповым.

«У эсэсовцев руки по локоть в крови»

«Когда официальное лицо, член правительства Латвийской Республики — министр обороны Артис Пабрикс заявляет, что легионерами Waffen SS надо гордиться, с ужасом понимаешь, в какой стране живешь, — отмечает Алексей Шарипов. — Не раз говорилось, что в легион попадали по-разному: были добровольцы и те, кого призывали насильно. Но гордиться службой не просто в войсковых частях, а в СС, которая была создана для исполнения нацистских расовых теорий! У эсэсовцев руки по локоть в крови. Они уничтожали евреев и мирное население на Украине, в Белоруссии, в Латвии, Литве, Эстонии, на территории России. Почему министр обороны считает, что этими ребятами можно гордиться? Они не боролись за независимость Латвийской Республики, они воевали на территории Российской Федерации, и мы знаем, что прокуратура РФ завела не одно уголовное дело по факту уничтожения мирного населения уже сейчас, в наше время».

В частности, в мае 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области, когда во время раскопок возле деревни Жестяная Горка следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей, расправлявшихся здесь в 1941-1943 годах со взрослыми и детьми, которых свозили со всей области. Позже отряды карателей влились в созданный нацистами Латышский добровольческий легион СС, состоявший из двух гренадерских дивизий Waffen SS — 15-й и 19-й. В сохранившемся пожелтевшем от времени списке карателей, написанном от руки, — 19 латвийцев. Раскопки еще в самом начале, массовые захоронения и могильники есть и в селе Черном. По имеющимся данным, в окрестностях двух сел расстреляны, заколоты, забиты не менее пяти тысяч человек.

Еще пару-тройку лет назад премьер-министры Латвии убедительно просили своих министров не участвовать в ежегодных шествиях в честь легионеров СС в Риге, грозя увольнением. А 14 марта 2014 года случилось невероятное: министра по защите окружающей среды и региональному развитию Эйнара Цилинскиса, представлявшего Национальное объединение, которое является соорганизатором шествий, уволили за 2 дня до самой акции, в которой он собирался непременно участвовать, несмотря ни на что…

Не ходить на шествия 16 марта министров призывали и президенты ЛР. А вот на участие депутатов Сейма в глорификации легионеров все смотрели сквозь пальцы. Но теперь — пожалуйста: главный силовик страны призывает не только гордиться бывшими эсэсовцами, но и чтить их всеми силами, чуть ли не как основу Латвийского государства.

Глорификация легионеров СС

Впрочем, это тоже не совсем уже удивляет, потому что в декабре 2018 года, под самый Новый год, тогдашний президент ЛР Раймонд Вейонис и спикер Сейма Инара Мурниеце поздравили ветеранов SS с 73-летием их организации «Даугавас ванаги» («Ястребы Даугавы»). На торжественной встрече они поздравили «защитников Родины», «истинных ястребов в изгнании», восславив их «несломленный патриотизм».

А в этом году Инара Мурниеце -- бывшая журналистка и член блока «Национальное объединение», входящего в правящую коалицию, выступая 16 марта на Братском кладбище в местечке Лестене, заявила, что «легионеры боролись против большевизма, военных преступлений, зверств, пришедших извне». И латвийское государство удалось восстановить, благодаря «ценностям легионеров» и «принесенным ими жертвам».

«Наши сердца и сегодня должны быть бдительными, как и сердца легионеров в то время… Теперь на европейском континенте мы переживаем агрессию, пришедшую из России, государства, которое в свое время напало на Латвию», — цитирует председателя парламента портал Delfi, согласно сообщению пресс-службы Сейма ЛР.

Так что нынешний панегирик в честь легионеров со стороны министра обороны не является заявлением отдельного частного лица, это уже оформленная политическая линия страны. Стоит ли удивляться тогда тому, что на парадах в Латвии и во время принятия присяги звучат в том числе едва аранжированные песни, которые пели «бравые легионеры». Остается еще от нового президента Эгилса Левитса услышать здравицу в честь «латвийских героев», присягавших на верность Гитлеру, ведь Левитс жил в Германии и учился в латышской частной школе в Мюнстере — центре организации «Даугавас ванаги», объединяющей бывших легионеров по всему миру.

К слову, месяц назад Алексей Шарипов вместе с коллегой по Латвийскому антинацистскому комитету Александром Гильманом подали запрос президенту ЛР о его отношении к декларации о легионерах, которая была принята в 1990 годы, и в которой как раз говорится о тяжелой судьбе легионеров и тому подобном…

«Эта декларация не осуждала легионеров, а являлась этаким кирпичиком в начало героизации бывших эсэсовцев, — говорит Алексей Шарипов. — Месяц назад мы лично подали письмо в секретариат президента, пока ответа не получили».

Корреспондент ФАН напомнил собеседнику, что день 16 марта в 1998 и 1999 годах даже отмечался на государственном уровне, пока под давлением международной общественности не был исключен из латвийского календаря праздничных и памятных дат. А ведь 16 марта для шествий, которые в центре Риги проводятся аж с 1994 года, выбрано было не случайно: в этот день в 1944 году обе латвийские дивизии СС впервые дали бой наступающим красноармейцам у реки Великой. И ныне государственные деятели Латвии славят их именно за это. Не исключено, что 16 марта вновь вернут в официальный календарь совсем скоро — в качестве подарка от «Национального объединения» своим избирателям к Новому году, например.

«Правительство состоит из разных партий, но, по сути, они все являются нацистскими»

«Несмотря на то, что в Латвии правительство состоит из разных партий, по сути, они все являются таким национальным объединением, даже, скорее, не национальным, а нацистским, — поправляется Алексей Шарипов. — Потому что именно нацистская идеология их и сближает. Они говорят про себя, что либералы, консерваторы, у них — разные названия. Но на самом деле они — нацисты. И этот шаг министра обороны (Артис Пабрикс сменил за годы в политике многие партии, сейчас представляет объединение «Развитию/За!», сшитое в апреле 2018 года под грядущие парламентские выборы. Декларируемая цель объединения — создание современной и справедливой Латвии в единой Европе. — Прим. ФАН) только подтверждает общую стратегию нашего государства».

«То, что они раньше боялись говорить, сейчас начинают говорить спокойно, — отмечает антинацист. — В этом же русле отношение к памятнику Освободителям (памятник советским воинам-освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, у которого проходят основные мероприятия неофициального в ЛР праздника 9 мая. Сейчас в Сейме рассматривают вопрос о сносе памятника или размещении рядом с ним на время «пояснительных табличек». — Прим. ФАН). И отношение к русскому языку (решением правительства, Сейма, президента с 1 сентября 2019 года в ЛР ликвидируются остатки русского образования. — Прим. ФАН). И принятие несколько лет назад преамбулы к конституции, автором которой был нынешний президент, в которой объявляется, что Латвия — это государство латышей. Это же, по сути дела, нацистский лозунг».

Корреспондент ФАН напоминает, что Евросоюз особо и не осуждает своего члена. Если вспомнить, это та Европа, которая в подавляющем большинстве входила в состав гитлеровской нацистской машины. И экономика той же «нейтральной» Швеции работала на Гитлера, и швейцарские банкиры отлично наваривались на войне. Вот и сейчас Европа действует, если и не в схожем русле, то уж точно в противостоянии России. Поэтому шествия в Риге в честь легионеров СС не прекращаются, как и ежегодные слеты в честь своих ветеранов СС в Эстонии. В Литве при этом чествуют и увековечивают память тех, кто уничтожал евреев, коммунистов и просто мирных жителей, которые каким-то образом соприкасались с советской властью. Так страны НАТО, граничащие с Россией, обретают новую идеологию. И, если бы не новые вооружения РФ и успешное переоснащение армии, мы могли бы, полагаю, ощутить не только холодную, санкционную войну с Россией, но и нечто погорячее.

«Польша и страны Балтии — плацдарм войск НАТО, нацеленных на Россию»

«К сожалению, мы видим создание образа врага из России. Страну, которая в свое время победила нацистскую Германию, обвиняют в фашизме, в неонацизме, — замечает Алексей Шарипов. — Но получается, что на воре шапка горит: те, кто обвиняют Россию, как раз и являются нацистами, современными фашистами. А Европа будет закрывать глаза на нарушения прав человека, которые происходят в Латвии, Литве, Эстонии, потому что эти страны поддерживают политику Европы в отношение России, ведут крайне агрессивную кампанию. Во что сейчас эти страны превращаются? В такой плацдарм войск НАТО, нацеленных на Россию. И ежедневно, как известно, происходят провокации с самолетами, нарушения воздушного пространства РФ…»

Та же имитация ракетных ударов по Калининграду, беспрецедентное заявление главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что у Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Это — почти объявление войны, заметил корреспондент ФАН.

А недавнее приравнивание Европарламентом нацистского режима Третьего рейха к коммунистическому времен сталинского СССР и объявление так называемого пакта Молотова-Риббентропа о ненападении, заключенного 23 августа 1939 года, основной причиной начала Второй мировой войны? Получается, что Россия как преемница СССР тоже несет на себе преступный отблеск и действует агрессивно, в чем ее упрекает Запад, говоря о якобы «аннексии» Крыма? Вот, мол, пожалуйста: мы видим из истории, кто был преступником, и кто действует де похоже.

О Мюнхенском сговоре, который состоялся годом ранее, Европа при этом напрочь «забыла». А ведь соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное в ночь на 30 сентября 1938 года, полностью развязало руки Гитлеру!

Так что именно эти страны-подписанты и есть главные виновники Второй мировой войны. Их руководители цинично отдали на растерзание немецкому маньяку целое государство! Согласно сговору, Чехословакия в течение 10 дней должна была уступить Германии Судетскую область. Однако Гитлеру было невтерпеж, и уже 1 октября 1938 года нацисты вторглись в Чехословакию, заняв Судеты. А 2 октября «мироточащая» Польша, чьи евродепутаты ныне и протолкнули в Европарламенте с подачи литовцев данную резолюцию, отхватила в 1938 году у Чехословакии Тешинскую область.

Теперь Польша уничтожает памятники красноармейцам, павшим за ее освобождение от нацистов, и готова разместить на своей территории дополнительные силы НАТО, вплоть до стратегических ракет. Страны Балтии и Польша словно готовятся к военным действиям. Но война ведь не может быть без идеологической составляющей, народы Европы пока еще не зомбированы, как следует, поэтому их и накачивают все последние годы образами «враждебной-преступной» России. И что дальше — когда обработка в духе Геббельса будет завершена, когда США испытают свое новое оружие и разместят крылатые ракеты, способные нести и ядерный заряд, в нескольких минутах лета от Москвы, Питера и других крупных российских городов? Не забываем: именно Америка декларирует свое право на превентивный ядерный удар по любой из стран, которая покажется ей опасной!

Поэтому Штаты и вышли из договора по ПРО и ДРСМД, поэтому НАТО — то есть Европа —отозвалась отрицательно на недавнее предложение Владимира Путина запретить размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности… Становится очень тревожно. И все эти выступления болезненных Грет, накачанных своими спонсорами, выглядят, как низкопробный спектакль. О каком потеплении речь, когда надо бить в барабаны и кричать о том, что при нынешних раскладах реально пахнет войной!

«Конечно, — соглашается Алексей Шарипов. — Ведь вся политика США направлена на нарушение баланса прежней политики ядерного сдерживания, когда удалось достичь мира на довольно продолжительное время. Выход американцев из договоров и размещение у границ с Россией своих установок ПРО меняет ситуацию кардинально. И наши маленькие страны кидают с удовольствием свои дровишки в этот костер, который может разрастись в большую войну».

Но ведь всегда нужны закоперщики, сявки, как в уличной драке, напоминает корреспондент ФАН. И подобное заявление Пабрикса может потребовать созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН. Свое слово должны сказать Россия, Китай. И США пусть выскажутся, в конце концов.

«США со своими союзниками, как известно, всегда голосовали против резолюций, осуждающих возрождение нацизма, в том числе, в Латвии, которые ежегодно предлагает Россия», — замечает собеседник.

Оно и понятно: рыльце у Вашингтона, привечавшего в стране в свое время нацистских преступников, в пушку, вот и отказывается, напоминает корреспондент ФАН.

«И Гитлер, как борец за светлое будущее всего человечества…»

«Да, мы же видим, как меняется отношение к тому же легиону и легионерам СС на протяжении всех этих лет с получения независимости Латвией, — отмечает Алексей Шарипов. — Вначале власть предержащие говорили о том, что это – бедные люди, жертвы двух режимов. Но, как только некий зонтик, который защищает их, образовался над Латвией, легионеры превращаются в героев. Латышские политики чувствуют, что хорошо продается. А продается крайняя форма национализма — нацизм. И на наших глазах создается эта псевдоистория, практически новый эпос, в котором легионеров СС превращают в героев».

И этот эпос будет оформлен в музее оккупации, которому Сейм ЛР присвоил статус объекта национальных интересов и который после реконструкции будет почти в два раза больше. Сюда будут водить школьников, если к тому времени будет, кого водить, когда такими темпами идет сокращение населения, напомнил корреспондент ФАН.

«Политика, проводимая в Латвии, приводит к тому, что коренное население катастрофически уменьшается, — указывает собеседник. — «История успеха» привела к разрушению экономики, к падению уровня жизни и исчезновению населения. Что остается политикам, которые так неумело управляют страной? Создавать мифы: об истории, о том, что мы все время боремся. Через какое-то время нам вообще скажут, что Латвия победила в Великой Отечественной войне ужасный Советский Союз, который развалился. Большая часть депутатов Сейма и членов правительства — это потомки коллаборационистов, их родители и деды сотрудничали с нацистским режимом. Поэтому от них ждать какого-то осуждения легионеров невозможно. Но послушайте: само сочетание слов «герои легиона Waffen SS» несочетаемо. Так же можно тогда сказать про охранников и убийц в концлагерях. Выходит, что герои вообще все те, кто воевал за Гитлера, так получается? Тогда солдаты Красной армии они как раз не герои. Следуя этой резолюции, принятой Европарламентом, получается, что все европейцы, оказывается, боролись с некой «коммунистической чумой». Вот, оказывается, от чего опасность Европе исходила! И тогда надо сделать следующий шаг и сказать, что Адольф Гитлер, на самом деле, боролся за светлое будущее всего человечества».

И вполне может претендовать на Нобелевскую премию мира, заметил корреспондент ФАН.