Миро объяснила, почему «Баба Яга» Рудковская уступила Навке дату премьеры

Москва, 28 сентября. Блогер Лена Миро, известная своими провокационными высказываниями, объяснила, почему продюсер Яна Рудковская уступила фигуристке Татьяне Навке предновогоднюю дату премьеры ледового шоу.

Миро прокомментировала реакцию Рудковской, которую задело, что в день премьеры ледового шоу с участием ее сына Саши Плющенко (или Гном Гномыча) — 27 декабря 2019 года — Татьяна Навка поставила премьеру своего мюзикла на льду с участием 5-летней дочери Нади «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Продюсер Димы Билана решила не оставлять ситуацию без внимания и написала в Instagram большой пост, где выразила все эмоции, которые испытала, узнав о шоу конкурентов.

Мать Саши Плющенко заявила, что ей приятно видеть, как Татьяна Навка находит в дружбе с ней не только личное, но и творческое вдохновение», и что всей семьей Плющенко-Рудковские будут «болеть и наблюдать за премьерой Наденьки с замечательным ремейком прошлогоднего номера Сашеньки».

Миро увидела в этом посте зависть, злобу и отчаяние и назвала Рудковскую «Бабой Ягой». При этом блогер отметила, что хотя Баба Яга — персонаж сказочный, но «жутко озлобленный».

«В чем причина неадекватного поведения Бабы Яги? Оказывается, Навка выпустила свою дочь на лед и подготовила ей программу прямо в канун Нового года — 27 декабря. В тот самый день, когда и Баба Яга планировала выпустить представление Гномика, отсидевшего в темной комнате свой срок, чтобы стать копией папы. Вот же подлюка подлая! Переподлила подлостью саму Бабу Ягу — так подумала Яночка и озлобилась», — сказала Миро.

Продюсер выразила сожаление, что премьера «Спящей красавицы» стоит в один день со спектаклем с участием ее сына, рассказала о том, как она «с начала года трубила про 27 декабря», а в конце концов пришла к выводу, что будет переносить шоу.

Миро уверена, что Рудковская приняла решение о переносе шоу, потому что поняла, что не сможет составить конкуренцию более успешной и талантливой Навке.

«А почему Яга испугалась этого и перенесла свое шоу на другой день? Ответ на оба вопроса один и на удивление примитивен: шоу Бабы Яги (и она это понимает) не может составить никакой конкуренции представлению Навки», — заключила Миро.

Зритель выберет ледовый спектакль с участием Гном Гномыча только в случае полного отсутствия альтернативы, заключила блогер.

«На программу Рудковской люди, возможно, пойдут, только если не будет какой-либо альтернативы. Когда билеты на елку в Кремле распроданы, а в ТЮЗе — аншлаг. В день, когда даже бесплатные катки все забиты студентами — вот тогда кое-кто, может быть, и подумает, что можно посмотреть на Гнома Рудковского», — заявила Миро.

По мнению Миро, злость Рудковской вызвана, главным образом, риском упущенной прибыли, потому что в случае совпадения дат шоу ее «денежки уплывают».

Ранее Миро неоднократно высказывалась о Рудковской. В частности, он объяснила, в чем секрет брака продюсера и ее супруга фигуриста Евгения Плющенко. По мнению блогера, спортсмен обрел в лице жены необходимого ему «требовательного директора»