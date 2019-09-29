Россиян не пустили на Генассамблею ООН. Тема недели. ФАН-ТВ

«Высокая неделя» Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. На политическом подиуме в Нью-Йорке — сплошные звезды, а не люди. Трамп, Макрон, Джонсон… Но громче всех звучит голос экзальтированной девочки из Швеции Греты Тунберг на Саммите ООН по климату. 16-летняя экоактивистка в компании политических тяжеловесов чувствует себя легко и непринужденно. С «высокой трибуны» маленькая Грета оптом размазывает по стенке мировых лидеров — не берегут, дескать, глобалисты природу — мать их. Такое в ООН мог себе позволить разве что Никита Хрущев с его «кузькиной матерью» и знаменитым ботинком в руке. Но у каждой Генассамблеи свои герои. И свои месседжи.

«Вы нас подводите. Но молодежь начинает понимать, что вы ее предаете. На вас смотрят все будущие поколения. И если вы осознанно нас предадите, вот что я вам скажу: мы вас никогда не простим», — заявила с трибуны Грета Тунберг.

На сравнение с послами мира перестройки — Самантой Смит и Катей Лычевой — новая «икона геополитического стиля» явно не тянет. Ассоциации в этом случае, скорее, с фейковой кувейтской девочкой Наирой. Ее крокодиловы слезы в 90-м довели американский конгресс до беспощадной войны в Ираке. «Мессию экодвижения», «святую Грету» троллит в Twitter сам Трамп, называя ее «счастливой». Кто еще добрался до штаб-квартиры ООН трансатлантическим рейсом в 40 тысяч евро на яхте Ротшильдов за 4 млн, чтобы не оставлять за собой «углеродный след» в небе над Гудзоном? Все на поверхности: за плечами хрупкой нобелевской номинантки с синдромом Аспергера очевидно стоят бешеные деньги и глобальные политические аппетиты сильных мира сего.

«Посмотрим, у кого в руках было это «ружье» перед тем, как оно оказалось на сцене: фонд Сороса, Ротшильды, всевозможные структуры околосоровсовского характера. То есть, по сути, русофобские антироссийские силы, которые действуют в интересах глобалистов. Из этого напрашивается простой вывод: в относительно ближайшее время эта девочка начнет говорить о загрязнении Арктики, причем, Арктики российской и исключительно российскими компаниями. То есть продолжит то дело, которое начал Greenpeace нападением на платформы «Приразломная». Думаю, что в ближайшее время экологи и она заметят проблемы с окружающей средой в Иране и в других государствах, в которых, собственно говоря, проблемы очень выгодно найти Соединенным Штатам Америки», — отмечает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

И если таких спикеров в Соединенных Штатах встречают «гамбургером-колой», то вот «московских гостей» не жалуют. США отказали в получении виз 10 членам российской делегации. Под раздачу, точнее, «невыдачу» попал даже глава сенатского комитета по международным делам Константин Косачев. Объяснения американцев звучат, как беспомощный детский лепет. Дескать, русские несвоевременно подали документы. То есть 55 дней «неспешным в посольстве» на оформление виз не хватило. Такое имперское чванство представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным примером неуважения со стороны США, а министр иностранных дел Сергей Лавров и вовсе — позором.

«Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — убежден глава российского внешнеполитического ведомства.

Вполне возможно, что россиянам выдадут визы позже, и наша делегация в полном составе все-таки примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Благо длится она не один месяц. Но дорога ложка к обеду. Мало того, что Соединенные Штаты привыкли действовать в обход ООН, вероломно вторгаясь в круг интересов других государств. Теперь они еще и компрометируют эту международную площадку на том лишь основании, что ее штаб-квартира находится на территории США. Уважения к ООН нет даже на уровне клерков американского посольства.

«Американцы считают эту организацию своей, домашней. Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственно территорией Соединенных Штатов. Это для них такой домашний кинотеатр, в котором проигрывают разные фильмы, и они свободны в том, кого туда пускать, кого не пускать. Если сотрудники американского посольства эту разницу не понимают, может быть, министерству иностранных дел Российской Федерации имеет смысл пересмотреть аккредитацию этих сотрудников», — замечает заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой.

А ведь к созданию Организации объединенных наций Россия имеет самое непосредственное отношение. В Секретариате ООН по сей день стоит бюст Николая II и цитируется его Обращение к державам мира о созыве первой Гаагской конференции, по сути, предвестнице ООН. И уж никто не спорит, что в трио создателей этого международного института — Сталин — Рузвельт — Черчилль — первую скрипку играл именно советский вождь. Кстати, Иосиф Виссарионович весьма прозорливо предлагал разместить штаб-квартиру организации в Сочи.

Судьбоносные решения на Генассамблее принимаются до сих пор. Не успела стартовать 74-я сессия, как информагентства уже тиражируют сенсационные новости. Во время своей первой официальной встречи Дональд Трамп и Владимир Зеленский раскрыли все карты июльских телефонных переговоров. В опубликованной стенограмме беседы Минюст США нарушений закона не выявил. А ведь именно тот злополучный разговор с Киевом воскресил подзабытую мелодию об импичменте Трампа. Демократы обвиняли хозяина Белого дома в шантаже. Якобы в обмен на помощь незалежной мистер президент требовал начать расследование против сына своего конкурента в предвыборной гонке Джо Байдена. Отпрыск бывшего вице-президента Штатов — Хантер — оставил свой неизгладимый след в украинской газовой эпопее. Личная встреча лидеров США и Украины не спасла ситуацию: Трампу по-прежнему угрожают импичментом, а он — отказом в военной поддержке «коррумпированному» Киеву.

Еще одна неудача «осени в Нью-Йорке» — Владимир Зеленский рассказывал о мифической «российской угрозе» не в главном зале Генассамблеи, как большой политик, а в ходе общих дебатов. По примеру своего предшественника, захватил «реквизит», который Мария Захарова назвала пропагандистской мишурой. По ее словам, пулей, которую всему миру предъявил президент Украины, был убит в Донбассе вовсе не украинский оперный певец Василий Слипак, а правосек, воюющий с собственным народом. Новичка Зеленского просто подставили. Зато на полях Генассамблеи ему удалось плодотворно, хоть и кратко, поговорить с Сергеем Лавровым. Что после ледникового периода Порошенко — уже заметный прогресс для наших отношений.

«С обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями. Президент Украины это сказал. Я слышу противоречивые высказывания его советников. В частности, по-моему, Андрей Ермак заявил, что никакого особого статуса никогда не будет, и этот вопрос якобы не является предметом разговоров ни в «нормандском формате», ни в Контактной группе. Все-таки буду исходить из того, что мне сказал президент Украины, а не из того, что пишут о высказываниях его команды», — подчеркнул глава российского МИД.

Из первых уст Лаврова в Нью-Йорке звучит жесткая критика имперской политики США, которые извращают в своих интересах международное право и разваливают мировую архитектуру безопасности. Среди последних псевдодостижений Вашингтона — выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и отказ ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Настораживает затянувшееся отсутствие ответа на наше предложение, сделанное американским коллегам еще год назад — принять на высшем уровне российско-американское заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей. Призываем всех членов ООН поддержать эту инициативу», — заявил Сергей Лавров.

Сам министр иностранных дел использует площадку Генассамблеи ООН не только для своего выступления, но и для многочисленных встреч с генсеком Антониу Гутеррешем, американским госсекретарем Майком Помпео, президентом Сербии, коллегами из Японии, Сирии, Израиля, Чили и других стран. Это куда выгоднее России, чем присутствие Сергея Лаврова на «бенефисе» американского президента. Глава нашего внешнеполитического ведомства в этом году от мнимой чести слушать трамповский спич отказался.

После хамского выпада Штатов в отношении российской делегации в кулуарах Генассамблеи все активнее поднимается вопрос о переносе штаб-квартиры ООН подальше от Нового Света с его синдромом исключительности. «Приютить» организацию готовы и в Европе, и в Азии, где толерантнее настроены к высоким гостям. Ведь во время работы Генассамблеи они, между прочим, занимаются не пустой болтологией, а сохранением баланса на планете. Как бы пафосно это не звучало, со времен своего основания Организация Объединенных Наций удерживает геополитических оппонентов от апокалипсиса Третьей Мировой войны. И пока ООН, несмотря на все противоречия глобальной «игры престолов», это удается.