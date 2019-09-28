Жители ЛНР пожаловались в ЕСПЧ на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 28 сентября. Жители поселка Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) написали жалобы в Европейский суд по правам человека на обстрелы со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР Кирилл Белов.

Белов отметил, что территория ЛНР ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, список пострадавших постоянно пополняется новыми жертвами и разрушениями.

«Жители Донецкого написали жалобы в ЕСПЧ», — сообщил представитель Генпрокуратуры ЛНР.

Белов добавил, что жители поселка сообщили, что от атак украинских силовиков пострадали почти все строения в населенном пункте, они разрушены и повреждены осколками снарядов различного калибра.

В субботу в ЛНР сообщили, что украинские силовики восемь раз в течение суток нарушили перемирие и обстреляли территорию республики. Силовики вели огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Золотое-5, Красный Яр, Логвиново и Калиново, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).