Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве с кокаином в трусах

Москва, 28 сентября. Российскую актрису и телеведущую Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье.

Звезду сериала «Счастливы вместе» остановили сотрудники полиции. Им показалось странным поведение Бочкаревой.

Актриса призналась, что при себе имеет «кокаин в трусах». Сотрудники правопорядка пригласили понятых. В присутствии свидетелей Бочкарева извлекла сверток.

Выяснилось, что при ней было 0,69 грамма запрещенного вещества. Возбуждено дело о незаконном производстве, пересылке, сбыте наркотических веществ.

Полиция провела обыск в квартире артистки, запрещенных препаратов там не было, передает «Пятый канал».

Уроженка Нижнего Новгорода 39-летняя Наталья Бочкарева стала знаменитой после сериала «Счастливы вместе», где она сыграла роль супруги главного героя Дашу Букину. В 2011 году Бочкарева стала ведущей украинского шоу «Взвешенные и счастливые», работала в театре «Табакерка».

Ранее Наталья Бочкарева рассказала, с каким трудом ей удалось завести ребенка. По ее словам, врачи долгие годы ставили диагноз «бесплодие». После продолжительного лечения актриса родила троих детей: двух девочкк — Алису и Марию, и мальчика Ивана.