Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве с кокаином в трусах, сообщили СМИ

136
0 Оставить комментарий

Звезду сериала «Счастливы вместе» задержали в Москве с кокаином в трусах

Москва, 28 сентября. Российскую актрису и телеведущую Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками в нижнем белье.

Звезду сериала «Счастливы вместе» остановили сотрудники полиции. Им показалось странным поведение Бочкаревой. 

Актриса призналась, что при себе имеет «кокаин в трусах». Сотрудники правопорядка пригласили понятых. В присутствии свидетелей Бочкарева извлекла сверток.

Выяснилось, что при ней было 0,69 грамма запрещенного вещества. Возбуждено дело о незаконном производстве, пересылке, сбыте наркотических веществ.

Полиция провела обыск в квартире артистки, запрещенных препаратов там не было, передает «Пятый канал».

Уроженка Нижнего Новгорода 39-летняя Наталья Бочкарева стала знаменитой после сериала «Счастливы вместе», где она сыграла роль супруги главного героя Дашу Букину. В 2011 году Бочкарева стала ведущей украинского шоу «Взвешенные и счастливые», работала в театре «Табакерка».

Ранее Наталья Бочкарева рассказала, с каким трудом ей удалось завести ребенка. По ее словам, врачи долгие годы ставили диагноз «бесплодие». После продолжительного лечения актриса родила троих детей: двух девочкк — Алису и Марию, и мальчика Ивана.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров