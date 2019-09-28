Ургант поделился воспоминаниями о Марке Захарове

Москва, 28 сентября. Актер Андрей Ургант, комментируя новости о смерти художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, заявил, что кончина артиста «большая, очень грустная потеря».

Ургант отказался говорить о Захарове как о режиссере, предоставив это театральным критикам. Он поделился воспоминаниями об их приятельских отношениях.

62-летний артист сообщил, что знаком с Захаровым с детства. По его словам, он всегда относился к легендарному режиссеру «как к человеку прекрасному, который великолепно относился к моей маме, который был на всех моих капустниках, я был на всех его спектаклях».

«И он, и его семья с огромной нежностью относились ко мне и к моей семье. Вот это нас очень связывало между собой. А какой был режиссер — это пусть искусствоведы рассказывают», — подчеркнул Ургант в беседе с «Пятым каналом».

Артист также с сожалением констатировал, что за последнее время потерял многих людей, что почти привык к этому, как бы страшно это ни звучало. Поэтому он назвал смерть знаменитого режиссера «неизбежной и естественной».

Напомним, о смерти Марка Захарова стало известно 28 сентября. Легенда театрального искусства ушел из жизни утром в субботу в возрасте 85 лет. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.