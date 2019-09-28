Хиромант заявил, что судьба Заворотнюк решится в ближайшие четыре месяца

Москва, 28 сентября. Судьба актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы выявили четвертую стадию рака мозга, решится в ближайшие четыре месяца, заявил ведический астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев.

Ермолаев изучил астрологическую карту звезды. Он отметил, что актриса всегда имела предрасположенность к онкологическому заболеванию, однако бьюти-процедуры и хирургические вмешательства еще сильнее спровоцировали опасный процесс.

По мнению хироманта, шансы на выживание Заворотнюк малы.

«Сейчас Анастасии поможет только народная мольба, — приводит его слова «Дни.ру». — Звезда театра и кино находится в эпицентре неизбежного астрологического тайфуна, из-за которого происходят все беды в ее жизни».

Астролог выявил у артистки проблемы с «восьмым домом», который как раз и отвечает за продолжительность жизни.

«Время работает не на нас, — с сожалением заметил он, — и Анастасия могла избежать болезни сейчас, отодвинув ее на более поздние сроки».

По данным Ермолаева, «астрологический тайфун», в который попала Заворотнюк, продлится ближайшие четыре месяца, после чего пойдет на спад.

«Если Заворотнюк наберется сил и сможет вытерпеть все испытания судьбы благодаря молитвам людей, она получит, пусть небольшие, но шансы на жизнь, — констатировал хиромант. — Хочется пожелать родным Анастасии веры и терпения».

Напомним, этим летом в Сети появились слухи, что у актрисы выявлена четвертая стадия рака мозга. Информация появилась на фоне загадочного исчезновения актрисы, которая перестала появляться на публике.

По данным некоторых СМИ, на данный момент звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных столичных больниц. Ранее к СМИ обратилась якобы уволенная сотрудница медучреждения, которая предлагала продать фотографии и видео больной Заворотнюк.