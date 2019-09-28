Хазанов верил, что Захаров справится с недугом

Москва, 28 сентября. Актер театра и кино Геннадий Хазанов был уверен, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров справится с недугом и проживет долгую жизнь.

Актер «Ленкома» заявил, что у него нет слов, чтобы описать состояние потери и утраты.

«И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется», — сказал 73-летний Хазанов в беседе с изданием «Подъем».

По словам артиста, легендарный режиссер прожил феноменально талантливую яркую жизнь и подарил миру огромное количество прекрасных актеров.

«Если считать, что рождение человека на земле – это подарок этому человеку от бога, то прожитая жизнь – это подарок человека богу. Захаров сделал прекрасный подарок», — добавил народный артист.

Известный режиссер театральных постановок и кинофильмов Марк Захаров умер в субботу утром. Ему было 85 лет, до своего дня рождения он не дотянул несколько недель. Как сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник в театральных кругах, причиной смерти народного артиста стало воспаление легких.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера в связи с его кончиной.