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Галкин будет вспоминать Захарова по фильмам, спектаклям и встречам

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Галкин будет вспоминать Захарова по фильмам, спектаклям и встречамМосква, 28 сентября. Творческий почерк российского режиссера Марка Захарова нельзя спутать ни с чем. Об этом сказал российский артист и телеведущий Максим Галкин.

Шоумен принес соболезнования семье режиссера, в частности, его дочери, ведущей актрисе «Ленкома» Александре Захаровой и рассказал, что будет вспоминать «мастера» по фильмам, спектаклям и встречам.

«Сегодня не стало Марка Захарова. Ушла эпоха. Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным», — написал Галкин в своем Instagram.

Марк Захаров скончался 28 сентября в Москве на 86-м году жизни. Причиной смерти народного артиста СССР, художественного руководителя театра «Ленком», по информации Федерального агентства новостей, стало воспаление легких

Как сообщили анонимные источники российской прессы, режиссера могут похоронить на Новодевичьем кладбище.

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Источник: Instagram.com
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