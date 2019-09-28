Володин назвал Марка Захарова значимой частью истории отечественного театра и кино

Москва, 28 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования близким и коллегам режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, скончавшегося в субботу на 86-м году жизни.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Марка Анатольевича Захарова. Легендарный художественный руководитель театра «Ленком», замечательный педагог, человек неиссякаемой творческой энергии, Марк Анатольевич стал значимой частью истории отечественного театра и кино», — заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Захаров обладал огромной работоспособностью и уникальным даром открывать таланты. Володин напомнил, что среди учеников режиссера множество всеми любимых артистов.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что выдающиеся постановки Захарова отличались самобытным стилем и неожиданными режиссерскими решениями, в их числе «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и многие другие. Кроме того, такие работы Захарова как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» стали классикой кинематографа. Володин напомнил, что Захаров вел активную общественную и политическую деятельность: был избран народным депутатом СССР.

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. По последним данным, у Захарова не выдержало сердце на фоне воспаления легких. Захаров не дожил пару недель до своего дня рождения: 86 лет ему должно было исполниться 13 октября.

Места и дата похорон пока еще неизвестны. По информации некоторых СМИ, Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.