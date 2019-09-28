Доброволец «Айдара» погибла в Донбассе при задержании сотрудниками СБУ

Донецк, 28 сентября. Военнослужащая батальона «Айдар» погибла при задержании сотрудниками СБУ, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

СБУ подозревала военнослужащую 24-го батальона «Айдар» (запрещен в России) с позывным «Стэлла» в шпионаже. Она бросила в сотрудников СБУ ручную гранату, в результате взрыва девушка погибла, двое украинских оперативников получили ранения.

СБУ потребовала от командира 53 бригады скрыть инцидент. Минобороны Украины направило на место происшествия инспекцию для разбирательства.

Ранее сообщалось, что на подконтрольной Киеву территории Донбасса подорвался грузовик с бойцами «Айдар». Инцидент произошел возле населенного пункта Константиновка.

На юго-востоке Украины с 2014 года идет гражданская война. Киев начал военную кампанию против ДНР и ЛНР после того, как республики объявили о независимости.

По данным ООН, в гражданской войне погибли более 10 тысяч человек.