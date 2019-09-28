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Разбитый в Сочи болид гонщика «Формулы-3» из КНР сняли на видео

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Разбитый в Сочи болид гонщика «Формулы-3» из КНР сняли на видео

Сочи, 28 сентября. Гонщик из Китая попал в аварию на гонке «Формулы-3», которая проходит в Сочи. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео разбитого болида.

Во время прохождения одного из опасных поворотов гонщик из Китая не справился с управлением из-за мокрой трассы и допустил столкновение с ограждением. На кадрах видно, что у попавшего в аварию болида вырвана правая полуось.

Ранее стало известно, что российский гонщик Роберт Шварцман досрочно обеспечил себе чемпионство в «Формуле-3». На российском этапе в Сочи в субботу 20-летний спортсмен финишировал вторым и стал недосягаемым для соперников.

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