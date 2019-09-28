Путин назвал работы Захарова символом смелого новаторства

Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин направил актрисе Александре Захаровой — дочери режиссера Марка Захарова — телеграмму со словами соболезнования в связи со смертью отца, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин в послании отметил, что Захаров был человеком необычайного таланта. Он констатировал, что режиссер обладал внутренней свободой и достоинством.

«Личность поистине колоссального масштаба», — подчеркнул российский лидер, говоря о руководителе театра «Ленком».

Глава страны выразил Александре Захаровой глубокие соболезнования в связи с постигшим ее семью горем. Путин отметил, что работы Марка Захарова навсегда сохранят память о нем.

«Легендарный «Ленком», знаменитые работы в кино, все творчество Марка Анатольевича Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства», — убежден российский президент.

Напомним, всеми любимый режиссер ушел из жизни утром в субботу. Захаров скончался в больнице, куда его доставили с повторным воспалением легких.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал смерть художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова огромной утратой для поклонников настоящего искусства.