«Калашников» показал видео с «экстремальным уничтожением» автомата АК-74М

Москва, 28 сентября. Российский концерн «Калашников» опубликовал видео экстремального теста автоматата АК-74М в режиме безостановочной стрельбы.

Для программы «Разрушители оружия» специалисты подготовили 26 магазинов по 30 патронов в каждом. Тестируемый автомат был 2014 выпуска и имел небольшую степень износа.

Сотрудник концерна «Калашников» вел непрерывную стрельбу очередями. После 587 выстрелов у автомата разорвало ствол и появилось пламя, ствол ружья искривился.

Тест оказался «экстремальным уничтожением» оружия. Однако возвратный и спусковой механизмы остались целыми.

«После 180 выстрелов темпы стрельбы немного увеличиваются. Темп периодически меняется в большую или в меньшую сторону. Автомат очень горячий. После 480 выстрелов идет дым, чувствуется запах жженого пластика, затвор залипает», — рассказал специалист.

В компании подчеркнули, что по требованиям Минобороны России, автомат должен выдержать не менее 180 выстрелов очередями. При таком темпе стрельбы обычный автомат разрушается.

Но АК-74М выдерживает и большие нагрузки. АК является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в 1949 году. Его различные модификации являются самым распространенным оружием в мире.

Ранее на Всероссийском форуме оружейников в Ижевске президент России Владимир Путин отметил вклад конструктора Михаила Калашникова в развитие отечественного вооружения. Он выразил уверенность, что созданное им оружие будет еще долго служить стране.