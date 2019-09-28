Появилось видео пожара в исправительной колонии Тюмени

Тюмень, 28 сентября. Пожар вспыхнул в административном здании исправительной колонии в Тюмени в субботу. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

По данным регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в ведомство в 11.36 (09.36 по московскому времени). Возгорание произошло в кирпичном административном здании площадью 300 квадратных метров, загорелась кровля.

К тушению пожара были привлечены 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС, к 12.54 (10.54 по московскому времени) пожар удалось ликвидировать. Эвакуация во время пожара не проводилась, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент устанавливаются причины пожара.