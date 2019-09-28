Сирия, 28 сентября. В Идлибе взрывом ранен ребенок. В Алеппо боевики альянса «Тахрир аш-Шам» укрепляют свои позиции. В Даръа продолжается серия убийств бывших членов «Южного фронта». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: проводят разведку над позициями радикалов «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в предместьях деревень Ар-Ракая и Аль-Накир на севере Идлиба.

«Исламское государство1»: подозревается в установке самодельной бомбы у штаб-квартиры «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией в предместьях деревень на юге Идлиба, в Алеппо строит укрепления и стягивает дополнительные силы.

Курды: подозреваются в двух подрывах на севере Алеппо в зонах турецкой оккупации, в Хасаке насильно завербовали в свои ряды 23 человека.

ВС Турции: совместно с силами международной коалиции провели патрулирование на севере Сирии.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо прогремело сразу два взрыва. Самодельные бомбы, установленные в автомобили детонировали в поселка Кафр-Калбин и в городе Азаз, оккупированных боевиками протурецких группировок, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Сведений о пострадавших пока не поступало. Наиболее вероятно, что оба подрыва организованы курдскими боевиками из состава «Освободительных сил Африна», которые совершают диверсии на территориях боевиков «Сирийской свободной армии».

Как сообщает новостное агентство Al Nour, альянс «Тахрир аш-Шам» укрепил свои опорные пункты, расположенные между зонами контроля правительственных сил и поддерживаемых Турцией фракций ССА в районе города Анадан до города Дейр-Изза на западе провинции. По информации источника, боевики стянули дополнительное подкрепление в этот район, насыпали несколько земляных укреплений и привлекают новых боевиков из других провинций.

Провинция Даръа

Утром было совершено еще одно покушение на бывшего члена «Южного фронта». В городе Тафас двое неизвестных убили бывшего боевика «вооруженной оппозиции», которая пошла на примирение с правительством в 2018 году. Как стало известно корреспондентам медиаресурса Baladi News, убитый - Захер аль-Халил, был членом одной из фракций «Южного фронта». После примирения открыл в Тафасе лавку. Именно в ней и было совершено покушение. Двое неизвестных зашли и расстреляли Аль-Халила из пистолетов. Таким образом получила продолжение серия нападений на представителей официальной власти, сирийской армии и поддержавших перемирие членов оппозиции. Вчера в городе Ас-Санамейн неизвестные также обстреляли из пулемета контрольно-пропускной пункт САА и медицинский центр Аль-Сук.

Провинция Идлиб

Один ребенок был ранен в результате взрыва в поселке Аль-Канайя на западе провинции близ города Джиср-аш-Шугур, о чем сообщает новостной портал Aleppo AMC. Деталей происшествия пока не сообщается.

Сирийская армия продолжает наносить удары по укреплениям радикалов в предместьях города Кафр-Саджна и в районе деревень Ар-Ракая и Аль-Накир, о чем сообщает медиаресурс Step News. Однако информации о потерях в рядах боевиков пока не поступало. ВВС Сирии одновременно с этим совершили разведывательные вылеты над позициями радикалов.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали 23 человека в городе Камышлы в северо-восточной части провинции. Курдские радикалы задержали молодых людей на блокпосту, после чего принудительно завербовали их в отряды самообороны, как передает новостной портал Alk Habour 21. Хотя на севере Сирии в зонах курдской оккупации была учреждена «безопасная зона», патрулируемая армией Турции и международной коалиции, курдские боевики не торопятся разоружаться и напротив усилили кампанию по набору новобранцев в Ракке и Хасаке.

Источник также сообщил, что в районе Гувейран города Хасака было обнаружено взрывное устройство, оставленное возле штаб-квартиры «Демократических сил Сирии». Бомба была обезврежена, и никто не пострадал. Курды подозревают в установке бомбы подпольно действующих в провинции членов «Исламского государства».

Турция и США провели уже седьмое совместное патрулирование с участием двух вертолетов от каждой стороны в рамках соглашения о безопасной зоне на севере Сирии, о чем сообщает Министерство обороны Турции на своем официальном Twitter-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.