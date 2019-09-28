Лазарев заявил, что смерть Захарова стала трагедией для всего театрального мира

Москва, 28 сентября. Смерть именитого режиссера, художественного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова стала трагедией для всего театрального мира РФ, заявил народный артист России, актер «Ленкома» Александр Лазарев.

Артист подчеркнул, что кончина Захарова является колоссальной потерей не только для «Ленкома», но и всего театрального искусства страны.

«Потеря колоссальная, потому он наш отец, создатель театра «Ленком». Он создал этот театр и театр прозвучал на всю страну. Это, конечно, большое горе для всех нас», — сказал он в беседе с «Пятым каналом».

Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни, он не дожил до своего дня рождения пару недель.

Соболезнования родным и близким выразили актеры, режиссеры и другие деятели искусства. Президент РФ Владимир Путин направит в ближайшее время телеграмму с соболезнованиями семье Захарова в связи с его кончиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.