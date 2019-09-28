Вдова Караченцова рассказала, как Марк Захаров пробуждал в актерах чувства

Театральный и кинорежиссер, Народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни утром 28 сентября. Людмила Поргина, актриса театра «Ленком», которым Захаров руководил с 1973 года, назвала смерть режиссера тяжелым ударом.

Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Худрук «Ленкома» умер от остановки сердца, случившейся на фоне двусторонней пневмонии.

«Это огромный удар. Для меня лично. Дело не в возрасте. Как и Коля, который боролся сначала с последствиями аварии, потом — с раком. Но все равно была надежда — еще проживет, еще что-то сделает, что-то скажет. Так мы надеялись и с Марком Анатольевичем, что он будет с нами. Но так случилось. Царствие ему небесное и вечный покой», — сказала Федеральному агентству новостей Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.

Поргина и Караченцов познакомились в «Ленкоме», работали под руководством Захарова и прожили вместе 43 года. Уход режиссера Людмила Андреевна назвала концом эпохи великих.

«Это тяжело. Это была настоящая эпоха великих актеров и режиссеров. Когда был Анатолий Эфрос, когда была «Таганка» и Юрий Любимов, когда был режиссер и актер Олег Ефремов... Понимаете, они все были личностями. И Марк Анатольевич — тоже личность. Невероятная личность, которая пришла к нам в театр «Ленком», возглавила его и сотворила эпоху «Ленкома». Это не Театр Ленинского комсомола, а «Ленком», понимаете? Нечто невероятное, с музыкой, рок-оперой «Юнона и Авось», с молитвами и крестами, с православием. Это был поворот совершенно в другую сторону. Такого никогда не было в театре до Захарова», — сказала Людмила Поргина.

Она вспомнила, как режиссер сумел перевернуть внутренний мир актеров.

«Он заставил нас быть соавторами всех этих спектаклей, он говорил, что актер не может быть просто жующим или одевающимся. Актер — мыслящий, соавтор. Так нас учил Захаров. И мы смотрели ему в рот, в глаза, чтобы понять, как отобразить все это. Для нас он был и учитель, и творец, он разбудил в нас те чувства, которые, может быть, никогда бы не проснулись, если бы мы не встретились с ним. Он заставил мыслить и чувствовать по-другому», — говорит актриса «Ленкома».

Поргина уверена, что проститься с великим режиссером, который, по предварительной информации, будет похоронен на Новодевичьем кладбище, придут тысячи людей.

«Мы его очень любим, и он получит еще массу слов любви и благодарности от людей за то, что он сделал в своей жизни. Он подарил столько радости нам, участникам спектаклей, и столько же радости подарил зрителям. Мы были первым театром Москвы. Мы гордились этим. У нас ломали двери. Ночью стояли очереди за билетами. Очень грустно… Мне очень тяжело. Все, что у меня в душе к нему, даже невозможно высказать», — добавила Людмила Поргина.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в беседе с ФАН рассказал, чем Марку Захарову удалось превзойти Андрея Тарковского, Анджея Вайду и Петра Фоменко.