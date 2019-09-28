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Собянин назвал невосполнимой потерей смерть Захарова

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Собянин назвал невосполнимой потерей смерть Захарова

Москва, 28 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью худрука Ленкома Марка Захарова. Он назвал режиссера одним из величайших современников.

Народный артист СССР Марк Захарова скончался утром 28 сентября в Москве. Собянин считает смерть режиссера невосполнимой потерей для Москвы.

«Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино», — написал он в соцсетях.

Спектакли Захарова многие годы дарили радость москвичам и гостям столицы, добавил Собянин. Он выразил соболезнования дочери режиссера — народной артистке России, актрисе Ленкома Александре Захаровой.

Ранее в Мосгордуме предложили увековечить память Марка Захарова. Глава комитета по культуре Евгений Герасимов назвал великого режиссера «последним из могикан».

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