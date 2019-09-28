Стало известно, как Белый дом засекретит разговоры Трампа и Путина

Вашингтон, 28 сентября. Стенограммы некоторых телефонных разговоров американского лидера Дональда Трампа с иностранными официальными лицами, среди которых есть президент России Владимир Путин и члены королевской семьи Саудовской Аравии, теперь хранятся в особой компьютерной системе. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

Представители администрации американского президента объяснили, что такое решение обусловлено желанием повысить конфиденциальность переговоров лидера США.

Специальная система доступна ограниченному числу официальных лиц, а решение о хранении в ней стенограмм было принято юристами Совета по национальной безопасности.

Сообщается, что под особую охрану попали те разговоры, утечку информации о которых в администрации президента считают нежелательной.

В частности, речь идет о разговорах с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и бывшим послом королевства в США принцем Халедом бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как сообщает издание, такая практика стала применяться после того, как в СМИ появились детали разговора, проведенного в 2017 году между Трампом и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После утечки некоторых подробностей этой беседы Белый дом принял решение, что засекретит разговоры Трампа.

Напомним, тогда в Овальном кабинете американский лидер сказал, что не был обеспокоен возможным вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, потому что Соединенные Штаты сделали то же самое в других странах.

Ранее газета «Вашингтон пост» сообщала, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа к записям его телефонных разговоров с Путиным и Мухаммедом бен Сальманом.

Однако, были ли эти стенограммы разговоров загружены в ту самую отдельную систему для хранения секретной информации особо деликатного характера, неизвестно.