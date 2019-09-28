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Шойгу назвал смерть Захарова огромной утратой для поклонников настоящего искусства

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Шойгу назвал смерть Захарова огромной утратой для поклонников настоящего искусства

Москва, 28 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал смерть художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова огромной утратой для поклонников настоящего искусства, сообщили в российском военном ведомстве.

Шойгу констатировал, что Захаров внес неоценимый вклад в культурную жизнь России. На службе театра и кино режиссер находился более 60 лет.

«Это огромная утрата для поклонников настоящего искусства, — подчеркнул глава Минобороны страны. — Марк Захаров был любимым режиссером для нескольких поколений зрителей».

Российский министр назвал работы режиссера тонкими, глубокими и многогранными. Шойгу убежден, что спектакли и фильмы Захарова навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры.

«Прошу передать искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким Марка Анатольевича», — говорится в телеграмме, которую министр направил в адрес столичного театра «Ленком».

Шойгу назвал смерть Захарова огромной утратой для поклонников настоящего искусства

О смерти всеми любимого режиссера стало известно утром в субботу. По некоторым данным, у режиссера не выдержало сердце. Захаров умер в больнице, куда поступил с повторным воспалением легких.

Места и дата похорон пока еще неизвестны. По информации некоторых СМИ, маэстро похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Источник: Пресс-служба Минобороны РФ
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