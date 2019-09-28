Сирия ликвидирует «Эр-Рукбан», однако американцы оставят «Ат-Танф» на пути Ирана

Сирийские власти и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов приступают к финальной фазе расформирования лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Уже в течение ближайшего месяца остающиеся жители лагеря будут выведены с оккупированное США территории Сирии партиями по нескольку тысяч человек, и размещены в подготовленных кварталах временного жилья в провинциях Хомс и Дамаск.

Ликвидация «Рукбана» стартовала в минувшую пятницу. Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Андрей Бакин озвучил план вывода беженцев в течение 30 дней. Официальный представитель гуманитарного управления ООН Хедин Халдорсон подтвердил — операция по добровольному выводу обитателей «Эр-Рукбана» из условий с крайне неблагоприятной гуманитарной обстановкой продолжается.

«Я могу подтвердить, что совместная операция ООН и Сирийского красного полумесяца по оказанию помощи в добровольном выходе из лагеря «Эр-Рукбан» продолжается», — заявил Халдорсон в разговоре с РИА Новости, отказавшись дать какие-то дополнительные комментарии ради обеспечения безопасности операции.

С начала 2019 года ЦПВС ведет последовательную борьбу за спасение жителей «Эр-Рукбана». В 2017 году сирийцы, которые пытались бежать от войны в Иорданию и застряли на границе, оказались в плену — США незаконно разместили на сирийской территории свою военную базу «Ат-Танф» и объявили район вокруг нее «зоной деконфликтации», куда запрещено входить САА. Для того, чтобы выводить беженцев, Сирия создала сразу несколько зон для временно перемещенных лиц — не палаточные лагеря, а небольшие городки в провинциях Хомс и Дамаск.

Укрытием в «зоне безопасности» пользовались боевики сразу нескольких бандформирований, когда-то входивших в «Южный фронт» ССА, разгромленный к 2018 году. В их главе встали «Коммандос революции» — группировка «Магавир ат-Таура», которая превратилась в наемников США. Кроме того, укрытие в районе «Ат-Танфа» получили террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство1» — американские и британские военные «пожалели» боевиков, которым довелось убежать от катастрофического разгрома в Аль-Багузе. И использовали в своих целях.

Боевики «умеренной оппозиции» под прикрытием США сделали с лагерем беженцев то, что планировали сделать со всей Сирией — стали его полновластными хозяевами, которые решали, кому из беженцев жить, а кому умереть. Специалисты ООН, которые попадали в лагерь, слышали рассказы о грабежах и изнасилованиях. Матери выдавали 12-летних дочерей за боевиков, чтобы хоть ненамного улучшить их условия жизни, а молодых и старых мужчин подталкивали к вступлению в группировки — отбирая себе гуманитарную помощь и получая зарплату от американцев, боевики могли рассчитывать на приемлемый уровень жизни на фоне гуманитарной катастрофы.

В то же время террористы ИГИЛ1 использовали зону «Ат-Танфа» в качестве плацдарма для нападений по всей южной Сирии. Если проследить места нападений на карте, — Даръа, Аль-Карьятейн, база Т-4, Дейр-эз-Зор, — станет очевидно, что их центром является именно «Ат-Танф», а не плохо контролируемый «треугольник смерти» в пустыне к северу.

Вся деятельность США на этом участке имела и имеет под собой вполне конкретную цель, напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей востоковед и публицист Андрей Онтиков — американцы стремились во что бы то ни стало блокировать так называемый шиитский мост, соединяющий Тегеран, Багдад, Дамаск и Бейрут. Эта задача для них до сих пор крайне актуальна — поэтому трудно поверить в то, что расформирование «Эр-Рукбана» (даже если оно произойдет) позволит выгнать военных в «Ат-Танфе» с «насиженного» места.

«Давайте прежде всего не будем спешить и дождемся окончания этой процедуры, потому что американцы и раньше делали позитивные подвижки, однако все шло со скрипом и проблемами. Есть основания сомневаться в искренности намерений США по поводу лагеря «Эр-Рукбан». Лагерь оправдывал существование базы «Ат-Танф», американцы говорили, мол, «если мы уйдем, то Асад начнет немедленно сажать и казнить население лагеря». Если «Эр-Рукбан» расформируют, то такого повода для существования «Ат-Танфа» не будет — а эта база блокирует автодорогу Дамаск — Багдад», — отметил востоковед.

Новый маршрут поставок в Сирию от иранских союзников даст Дамаску новые силы и позволит качественно изменить расстановку сил на западе Сирии. Дамаск и Иран поддерживают «мост» через Дейр-эз-Зор, которому американцы стараются вредить с помощью лояльных курдских сил в Заевфратье. Дополнительный маршрут сведет на нет антииранские усилия США и Израиля.

«Уже всем понятно, что свержение Асада провалилось, так что сохранение присутствия США может иметь только две цели: борьбу с Ираном и поддержание нестабильности. Если не будет «Ат-Танфа», откроется прямое сухопутное сообщение с Ираном — поставки пойдут в Сирию и в Ливан, — отметил Онтиков. Тогда Иран будет доставлять грузы и топливо напрямую — без задержания танкеров в районе Гибралтара, без прочих неприятностей. Это американцев совершенно не устраивает, так что посмотрим, какова будет судьба «Эр-Рукбана» — слишком хорошей зацепкой он был для американцев на юге Сирии».

Пока что неясно, как именно будет развиваться ситуация с «Эр-Рукбаном» и «Ат-Танфом» — однако следует предполагать более негативный для Дамаска, Тегерана и Москвы вариант.

«Возможно, они придумают другой предлог для сохранения присутствия в «Ат-Танфе» — могут, например, открыто сказать, что их присутствие будет сохраняться для противодействия деятельности Ирана в регионе. Пока расформирование «Эр-Рукбана» не завершилось, следует подождать реакции США», — заключил Андрей Онтиков.

Напомним, за летний период отношения между Ираном и США окончательно деградировали: администрация в Вашингтоне оказалась неспособна проконтролировать наиболее оголтелых «ястребов», таких как Джон Болтон, и их угрозы в адрес Ирана грозят окончательно обрушить хрупкую конструкцию «ядерной сделки». Санкционное и иное давление, которое оказывают США на Иран, обусловлено влиянием двух сторон — Израиля, который заинтересован в поддержании контроля на территории Палестины и соседнего Ливана, и арабских монархий Персидского залива — поддержав развал Сирии в 2011 году, саудиты столкнулись с постоянно растущим влиянием Исламской республики в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.