Кто есть кто в «команде Беглова»? Политика недели. ФАН-ТВ

После торжественной инаугурации в Мариинском дворце Александр Беглов не стал изменять принципам кадровой перестановки, а наоборот укрепил позиции и взгляды. Давайте же познакомимся с новыми главными лицами города поближе.

Любовь Совершаева с конца 70-х годов работала на благо Петербурга. В 1996-м стала вице-губернатором Ленинградской области. За 18 лет она проделала путь от заместителя до руководителя аппарата губернатора Санкт-Петербурга. В новой должности Любовь Совершаева уже провела первое собрание, посвященное работе добровольческих организаций.

Евгений Елин — тоже политик с длинным послужным списком. За последние 13 лет он успел побывать и генеральным директором ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» и вице-губернатором Ленинградской области, и врио министра экономического развития РФ. Поэтому не удивительно, что как только Беглов вступил на пост губернатора, Елин стал правой рукой градоначальника в вопросах экономического развития.

Эдуард Батанов — ответственный за инвестиционную политику. Его карьера в госаппарате началась в 1995-м — тогда он работал в руководстве петербургского Комитета финансов. С 2016 по 2017 годы занимал высокие посты в правительстве Калининградской области, а благодаря успешным проектам в сфере бюджета и финансов был отмечен наградой «За заслуги» перед регионом. Чуть позже Батанов вернулся в город на Неве.

Экс-глава Пушкинского района Николай Бондаренко был вице-губернатором еще при Георгии Полтавченко. В полномочия Бондаренко входили ЖКХ и Жилищный комитет. С приходом к власти Александра Беглова ему удалось сохранить свои позиции.

Вопросами образования и культуры Петербурга заведует Владимир Кириллов. На протяжении шести лет он был главой Выборгского района Ленинградской области. Также Кириллов руководил Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. На посту вице-губернатора Кириллов уже пять лет успешно выполняет свою работу и был награжден орденами почета.

За вопросы науки и образования будет также отвечать Владимир Княгинин, который был президентом фонда «Центр стратегических разработок». Поначалу в Смольном Княгинин был задействован больше на экспертных началах. Но сейчас назначен полноправным вице-губернатором.

Николай Линченко самый молодой вице-губернатор. Ему 42 года. Но, несмотря на юный, по меркам остальных политиков, возраст, в его карьере было немало руководящих постов. Начинал он с должности главного специалиста Центра по работе с клиентами банков. Дальше стал начальником аппарата при вице-губернаторе Александре Вахмистрове. Был главой Адмиралтейского района. Сейчас Линченко — вице-губернатор, отвечающий за капитальное строительство и реконструкции объектов недвижимости.

Вопросами внешних связей Петербурга занимается Олег Марков. Для него эта должность не в новинку. Он занимает ее с 2012 года. Марков был помощником президента, руководил Федеральной службой по финансовому мониторингу. Кто, как не Марков, лучше справится с такой ответственной должностью?

Вторая женщина среди вице-губернаторов — Анна Митянина. В ее полномочиях социальная и демографическая политика Петербурга. Мать двоих детей на этой должности с 2017 года, но начинала она с заместителя председателя административно-правового комитета канцелярии губернатора. А позже заняла должность председателя Юридического комитета. Осведомленность в правовых вопросах и заинтересованность в вопросе помогла Митяниной удержаться на посту вице-губернатора.

Энергетика и тарифное регулирование легли на плечи Максима Шаскольского. Он проработал на руководящих должностях ОАО «Ленэнерго» больше пяти лет. И до 2019 года был генеральным директором «Петербургской сбытовой компании». Александр Беглов увидел в нем специалиста, который отлично разбирается в вопросах энергетики, и потому в январе 2019 поручил ему высокий пост.

Как мы видим, «Команда Беглова» — это профессионалы в своей области, которые волнуются за будущее Петербурга и готовы сделать его лучше.