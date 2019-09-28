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Миронов ошарашен новостью о смерти Захарова

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Миронов ошарашен новостью о смерти Захарова

Москва, 28 сентября. Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов высказал сожаление, что не смог поработать с народным артистом СССР Марком Захаровым.

Миронов познакомился с театром «Ленком», художественным руководителем которого был Захаров, и творчеством именитого режиссера в 14 лет. По словам артиста, он «был ошарашен, ведь в моем понимании это был настоящий режиссерский театр, где раскрываются большие актерские таланты».

Худрук Театра наций с сожалением констатировал, что эпоха Захарова завершилась в день, когда скончался легендарный режиссер.

«Завершилась, потому что у такой кометы не может быть никаких спутников… Но сегодня я потрясен его режиссерским уходом из этой жизни, так просто и достойно. У Марка Анатольевича были большие планы. Я его очень уважал, и сожалею, что никогда с ним не встречался в рабочем поле», — сказал Миронов в беседе с Nation News.

Марка Захарова не стало утром в субботу. Ему было 85 лет, до своего дня рождения он не дожил пару недель.

Артист был госпитализирован из-за повторного воспаления легких. По информации Федерального агентства новостей, у звезды театрального олимпа не выдержало сердце.

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Источник: Nation News
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