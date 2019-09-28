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Боярский признался, что «еще не очухался» после новости о смерти Захарова

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Боярский признался, что «еще не очухался» после новости о смерти Захарова

Санкт-Петербург, 28 сентября. Российский музыкант и актер Михаил Боярский назвал бедой смерть художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

Боярский констатировал, что вместе с Захаровым для зрителей и близких режиссера ушел «целый пласт жизни», пишет РБК.

«Я пока еще не очухался, — признался петербургский актер. — Очередная беда пришла к нам. Ужасно для всех для нас».

О смерти Захарова стало известно утром в субботу. Предварительной причиной смерти названо сердце, которое не справилось с повторным воспалением легких.

Боярский признался, что «еще не очухался» после новости о смерти Захарова

Официальной информации о месте и дате похорон маэстро еще не поступало. Соболезнования родным и близким режиссера уже выразили министр обороны России Сергей Шойгу, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и многие другие.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму семье Захарова.

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Источник: РБК
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