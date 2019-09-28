Появилось видео, как напавшего на медика Хейфеца увозят в психиатрическую больницу

Москва, 28 сентября. Театрального режиссера Леонида Хейфеца увезли в психиатрическую больницу после нападения с ножом на сотрудника скорой помощи.

Инцидент произошел утром 28 сентября. Видео происшествия опубликовал РЕН ТВ.. По предварительным данным, 41-летняя фельдшер получила ранение в ногу.

Рана оказалась неглубокой, ей наложили швы и отпустили домой, передает «Пятый канал». Режиссера доставили в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что медик измерила 85-летнему Хейфецу давление. Затем режиссер стал агрессивным, выхватил нож и набросился на женщину.