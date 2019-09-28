Шанина назвала большой бедой кончину Марка Захарова

Москва, 28 сентября. Народная артистка РФ, актриса театра и кино Елена Шанина назвала смерть режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова большой бедой.

Шанина сказала, что только недавно узнала о смерти режиссера и пребывает в шоке. Артистка отметила, что пока никак не может обсуждать уход Захарова из жизни.

«Я сейчас ничего не могу говорить кроме того, что это большая беда, что мы очень сочувствуем Александре Марковне и все, конечно, сейчас в шоке и сидим, не двигаемся и не знаем, что дальше… Поэтому давайте не будем заниматься воспоминаниями. Нам нужно пережить этот момент», — добавила Шанина в комментарии «Политике Сегодня».

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. По предварительной информации, у Захарова не выдержало сердце на фоне воспаления легких. Захаров не дожил пару недель до своего дня рождения: 86 лет ему должно было исполниться 13 октября.

Источник в окружении артиста сообщил, что Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище, дата прощания и похорон будет объявлена позже.