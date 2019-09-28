Гендиректор Большого театра заявил, что со смертью Захарова уходит великое поколение

Москва, 28 сентября. Смерть легендарного режиссера и актера Марка Захарова — невероятная потеря для всех, заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Театральный менеджер назвал Захарова выдающимся режиссером и «уникальной потрясающей человеческой личностью». По его словам, худрук «Ленкома» в своем творчестве никогда «не подделывал театр под жизнь», он всегда разговаривал на театральном языке.

Режиссер как никто другой чувствовал время и проблемы современного мира, его спектакли могли быть драмой, трагедией, но в них «всегда было человеческое тепло и надежда», констатировал Урин.

Гендиректо Большого признался, что ему не так часто приходилось общаться с Захаровом, но каждый раз, когда это случалось, он испытывал неимоверное удовольствие от общения с легендой театра и кино.

«Кончина Марка Захарова – невероятная потеря не только для «Ленкома», но и для всех нас. Уходит великое поколение», — констатировал он.

В субботу стало известно о смерти Марка Захарова. По информации Федерального агентства новостей, у режиссера не выдержало сердце. Как сообщила пресса, художественный руководитель «Ленкома» будет похоронен на Новодевичьем кладбище.