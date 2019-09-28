Путин направит родным Марка Захарова телеграмму с соболезнованиями

Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным скончавшегося художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Захаров скончался утром в субботу. По предварительной информации, сердце 85-летнего режиссера не выдержало повторного воспаления легких.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — констатировал Песков.

Маэстро не должил несколько недель до своего дня рождения: 13 октября ему исполнилось бы 86 лет. Зрители всегда тепло принимали работы Захарова в театре и кино. Режиссер выступил автором таких легенд отечественного кинематографа, как «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Двенадцать стульев» и другие.