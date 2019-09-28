Костолевский отметил, что Захаров воспитал потрясающую плеяду артистов

Москва, 28 сентября. Режиссер Марк Захаров обладал собственным взглядом на мир и воспитал потрясающую плеяду артистов. Об этом рассказал актер театра и кино, президент российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский.

Костолевский отметил, что смерть Захарова стала «большим ударом» для всего театрального мира, поскольку он был выдающимся режиссером с уникальным взглядом на мир и уникальным мироощущением.

Кроме того, Захаров воспитал множество талантливых артистов.

«Он воспитал потрясающую плеяду артистов. Что можно тут сказать? Горько, очень жалко, и мои большие соболезнования дочери, всем его близким, конечно же, театру», — отметил Костолевский в беседе с Nation News.

Российский режиссер Марк Захаров с 1973 года являлся бессменным художественным руководителем Московского театра имени Ленинского комсомола, который в 1990 году был переименован в известный многим сегодня «Ленком».

Захаров скончался в Москве 28 сентября в возрасте 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

В ближайшее время телеграмму с соболезнованиями родным скончавшегося режиссера отправит президент России Владимир Путин.