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Стало известно, где похоронят Захарова

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Стало известно, где похоронят Захарова

Москва, 28 сентября. Художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили источники в окружении артиста.

Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. По предварительной информации, у Захарова не выдержало сердце на фоне воспаления легких.

«Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище, — приводит слова источника «Интерфакс». — Решение принято».

Стало известно, где похоронят Захарова

Захаров не дожил пару недель до своего дня рождения: 86 лет ему должно было исполниться 13 октября. В «Ленкоме» ранее отмечали, что дата прощания и похорон будет объявлена позже.

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Источник: Интерфакс
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