МЧС уточнило, можно ли россиянам курить на балконах

Москва, 28 сентября. Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС России уточнило, можно ли россиянам курить на балконах. Поправки к правилам противопожарного режима не запрещают курение на балконе. Но при этом важно помнить об ответственности перед законом и безопасности окружающих.

26 сентября в МЧС России сообщили о запрете использования на балконах квартир, гостиниц и общежитий открытого огня. Изменения вступают в силу с 1 октября, пишет ТАСС.

Россияне не имеют право жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи. К ответственности будут привлекаться только курильщики, по чьей вине произошел пожар.

По словам директора департамента МЧС Рината Еникеева, это не борьба с курильщиками. Новые правила помогут пострадавшим взыскать потери с виновного.

В МЧС России за последние три года зафиксировали рост пожаров на балконах и лоджиях. В 2016 году проихошло 907 пожаров, с начала 2019 года — 1823 пожара на балконах.

В 60% случаев пожар возникал из-за несторожности курильщика или при использовании мангалов.