Толстой заявил, что с Захаровым ушла целая эпоха российского театра и кино

Москва, 28 сентября. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой заявил, что вместе со смертью режиссера Марка Захарова ушла целая эпоха театра и кино России.

Толстой отреагировал на новость об уходе из жизни руководитель театра «Ленком». Он напомнил, что спектакли Захарова собирали полные залы даже в сотых и шестисотых исполнениях. Советник президента РФ отметил, что режиссер был мудрым, тонким и талантливым человеком.

«Марк Захаров — это целая эпоха нашего театра и кино», — отметил Толстой.

Он добавил, что Захарова будет очень не хватать российским зрителям. Толстой выразил искренние соболезнования всем близким и родным худрука «Ленкома».

Новость о смерти Захарова появилась в субботу утром. По предварительным данным, сердце режиссера не выдержало на фоне повторного воспаления легких. По данным некоторых СМИ, маэстро театра и кино похоронят на Новодевичьем кладбище.